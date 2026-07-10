На Урале в ДТП с грузовиком погиб человек

На 72-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги один человек погиб, еще двое получили травмы в результате ДТП с грузовым автомобилем, сообщили в Госавтоинспекции города.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Шевроле-Лачетти" не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на стоящее грузовое транспортное средство. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля скончался на месте. Личность погибшего устанавливается. Двое других пассажиров - 38-летний житель Челябинска и 31-летний житель Копейска - с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что водитель грузовика остановился на проезжей части в правой крайней полосе без выставленного знака аварийной остановки. Водитель автомобиля пояснил, что при перестроении отвлекся от управления.

Проверка показала, что стаж его вождения составляет шесть лет, состояние опьянения у него не установлено. Все трое пассажиров не использовали ремни безопасности.