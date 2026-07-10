Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

Число пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля «Газель» на Нижегородской улице в Москве увеличилось до 25 человек. Об этом сообщили в оперативных службах.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла после того, как водитель «Газели» столкнулся с автобусом. После удара автобус врезался в рекламный щит. Состояние пострадавших уточняется.

В столичном департаменте транспорта заявили, что, по предварительной информации, водитель «Газели» грубо нарушил правила дорожного движения, резко перестроился и не убедился в безопасности маневра, подрезав автобус.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства аварии устанавливаются, передает канал Госавтоинспекции в МАКС.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус е70 столкнулся с автомобилем «ГАЗель» на Нижегородской улице в Москве. После аварии водитель автобуса оказался заблокирован в салоне, для его деблокировки привлекли пожарно-спасательные подразделения.