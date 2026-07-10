На ЕКАДе легковушка врезалась в стоящий грузовик, погиб человек
В Екатеринбурге на 72-м километре ЕКАДа сегодня в автокатастрофе один человек погиб и один пострадал.
Предварительно установлено, что водитель Chevrolet с челябинскими номерами отвлекся от дороги врезался в стоящий грузовик.
"Один пассажир скончался на месте, второй и госпитализирован", - передает Госавтоинспекция Свердловской области
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, опрашиваются очевидцы. По факту ДТП проводится расследование.
Между тем
За прошлые сутки зарегистрировано 93 ДТП в области, пострадали два человека в двух разных авариях.