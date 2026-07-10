Очевидцы рассказали о ДТП с автобусом на Нижегородской улице в Москве

Скорость автобуса, который попал в ДТП с "Газелью" на Нижегородской улице, была большой. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказали очевидцы дорожного происшествия.

В аварию попал автобус маршрута е70 – это автобус-экспресс, который едет без остановок. По их словам, водитель "Газели" подрезал автобус, из-за чего и произошло серьезное ДТП.

"Удар был очень сильным", – поделились очевидцы.

Свидетели дорожного происшествия добавили, что на водителе "Газели" "не было лица", так как он не ожидал, что будет столько пострадавших.

Уточняется, что у некоторых пассажиров были предположительно переломы рук и ног. Очевидцы подумали, что водитель автобуса погиб, но он выжил, хотя и сильно пострадал.

ДТП произошло утром 10 июля на Нижегородской улице. По предварительным данным, водитель "Газели" грубо нарушил ПДД и резким маневром подрезал автобус, из-за чего тот выехал на тротуар и столкнулся с препятствием.

Точное количество пострадавших еще уточняется. По данным Госавтоинспекции, пострадал водитель автобуса и еще 9 пассажиров. Прокуратура уже взяла установление обстоятельств ДТП под свой контроль. Кроме того, Мосгортранс окажет помощь всем пострадавшим в дорожном происшествии.