В Рязани столкнулись Logan и Jaguar

В Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает региональное УМВД.

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9 июля около 19:00 на 180-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязани произошло ДТП. 75-летний местный житель за рулём автомобиля «Рено-Логан», по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ягуаром» под управлением 41-летнего москвича.

В результате аварии водитель «Рено» с травмами госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.