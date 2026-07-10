Молодой водитель сбил пешехода в Воронеже

Вчера ночью, 9 июля, в Семилуках произошло смертельное ДТП. Водитель насмерть сбил пешехода, который шел по проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

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По предварительным данным, около 00:05 на улице 30 лет Октября 20-летний местный житель на «Дэу Нексия» сбил 37-летнего пешехода. Мужчина шел в попутном направлении по автодороге. В результате аварии он погиб на месте до приезда скорой.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

За прошедшие сутки в Воронежской области произошло 74 аварии. Из них в областном центре – 44, на федеральных трассах – 10, в районах области – 20. В травмы получили 9 человек, 1 человек погиб.

Ранее на трассе под Воронежем автомобиль с годовалым ребенком перевернулся в результате столкновения с легковушкой.