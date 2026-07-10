На Сахалине Mitsubishi вылетел в кювет

На трассе Южно-Сахалинск — Оха автомобиль не справился с управлением и слетел в кювет. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП, ДТП Сахалин — Точка отсчета».

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«Три человека в машине, похоже, пьяные были. Все живы, но на месте было 3 бригады скорой», — рассказал очевидец.

Авария произошла на выезде из планировочного района Ново-Александровск вечером 9 июля. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

На кадрах заметно, как Mitsubishi Outlander на скорости выезжает на встречную полосу движения, но в этот момент водитель теряет управление. После этого машина улетает в кювет.

По данным канала, за рулем машины находилась 29-летняя женщина. В салоне автомобиля также находились два 35-летних пассажира. В результате аварии все они получили травмы.

До этого стало известно, что число пострадавших в ДТП в Москве с участием автобуса превысило 20 человек.

Ранее сообщалось о серьезном ДТП в Приморье, где автомобиль был полностью разрушен из-за столкновения с пьяным водителем без водительских прав.