В Кемерове фонарный столб придавил машину

В кузбасской столице столкнулись лоб в лоб легковушки. Одну из них потом придавил упавший столб.

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Днём в пятницу, 10 июля, в Кемерове на Ленинградском проспекте напротив "Ленты" жёстко столкнулись два автомобиля, сообщает постоянный читатель VSE42.Ru.

Судя по кадрам, произошло лобовое ДТП. Затем одну машину отбросило на обочину, там легковушка повалила фонарный столб, и тот рухнул на неё.

О наличии пострадавших ничего не известно. На место прибыли инспекторы ДПС.

Проезд участка затруднён.