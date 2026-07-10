В Липецкой области 22-летний водитель сбил пенсионера

В Липецкой области 22-летний водитель насмерть сбил пенсионера
Около десяти часов вечера 9 июля в Грязинском округе Липецкой области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На автодороге Сошки – примыкание к трассе Липецк – Усмань 22-летний водитель автомобиля «Дэу» сбил 63-летнего мужчину.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек пострадал и один погиб.