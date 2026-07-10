В Липецкой области 22-летний водитель сбил пенсионера

Около десяти часов вечера 9 июля в Грязинском округе Липецкой области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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На автодороге Сошки – примыкание к трассе Липецк – Усмань 22-летний водитель автомобиля «Дэу» сбил 63-летнего мужчину.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек пострадал и один погиб.