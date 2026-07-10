"Газель" сбила мотоциклиста в центре Воронежа

Около 10:00 в центре Воронежа водитель маршрутки сбил 64-летнего мужчину на мотоцикле. Об этом сообщили в пресс-службе главка региональной полиции.

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ДТП произошло на пересечении улиц Плехановской и Фридриха Энгельса, у дома № 14. В результате аварии мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу. Как сообщают очевидцы в соцсетях, мужчина лежал на асфальте до приезда скорой.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Семилуках 20-летний водитель насмерть сбил пешехода, который шел по проезжей части. Авария произошла ночью.