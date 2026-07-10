В Тульской области грузовик врезался в стоящий автомобиль

Утром 9 июля на 211-м километре автодороги М-2 «Крым» в Щекинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции по Тульской области.

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По информации ведомства, 42-летний мужчина, управляя автомобилем «Ситрак», предположительно потерял контроль над транспортным средством и врезался в стоящий автомобиль «Фольксваген Поло», за рулём которого находился 55-летний мужчина, а затем столкнулся с припаркованной машиной «Хендай Крета», водитель которой — 34-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя пассажирка «Хендая», 15-летняя девочка получила различные травмы и была госпитализирована, а пассажирка того же автомобиля, 54-летняя женщина скончалась.