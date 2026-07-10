В Челябинске пять машин и маршрутный автомобиль не разъехались на перекрестке

В Челябинске на пересечении улиц Молодогвардейцев и Куйбышева произошло крупное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных происшествий».

По предварительным данным очевидцев, столкновение собрало сразу шесть автомобилей, среди которых — маршрутное такси.

Кадры, снятые на месте аварии, свидетельствуют о значительной силе удара: автомобильные детали разлетелись по всей ширине проезжей части. В настоящий момент на месте работают бригады скорой помощи и сотрудники экстренных служб.

Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства и причины массовой аварии устанавливаются.

До этого В Белгородской области произошло фатальное ДТП с участием КамАЗа китайской иномарки Chery. Инцидент записала камера видеорегистратора. На кадрах видно, как легковой автомобиль буквально влетает в КамАЗ в момент его поворота. От сильного удара из салона легковушки вылетает человек. В результате аварии пострадали пассажиры иномарки.

Ранее МЧС показало фото с места смертельного ДТП с грузовиком и автобусом в Кузбассе.