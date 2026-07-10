Число пострадавших после ДТП с автобусом в Москве выросло до 31 человека

Число пострадавших после ДТП с автобусом в Москвы выросло до 31 человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошёл на улице Нижегородской. Здесь автобус, который подрезал водитель «ГАЗели», врезался в стену здания.

Сообщается, что двоим пострадавшим медпомощь оказали на месте. Остальные 29 человек были доставлены в больницу, состояние четверых из них оценивается, как тяжёлое, они в реанимации.

Уточняется, что в числе пострадавших – женщина на 28‑й неделе беременности. Её госпитализировали, в том числе, с угрозой преждевременных родов.

Ранее в Мосгортрансе заявили о намерении добиваться привлечения к ответственности водителя «ГАЗели» и требовать от него полного восстановления автобуса, сообщает Ura.ru.