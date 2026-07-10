Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Кулебакском округе 9 июля. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

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Авария произошла утром на 173-м км автодороги Владимир — Муром — Арзамас. По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля Subaru при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом «ПАЗ».

Пострадали водитель и три пассажира легковой машины. Мужчина, который был за рулем, с закрытым переломом костей левого предплечья со смещением и переломом бедра был госпитализирован. Женщина 36-ти лет с ушибом мягких тканей лица после оказания помощи отпущена домой.

В больнице также оказались двое детей. Мальчик пяти лет получил ушиб грудной клетки, а годовалый ребенок — ушиб мягких тканей головы. После осмотра оба малолетних пассажира были отправлены на амбулаторное лечение.

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