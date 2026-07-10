После крупного ДТП с автобусом в Москве могут возбудить уголовное дело

По факту крупного ДТП с автобусом и "ГАЗелью" в центре Москвы могут возбудить не только административное, но и уголовное дело, сообщила "РГ" юрист Светлана Аксентьева.

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"В отношении водителя фургона может быть возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Конкретная часть будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью пострадавших, которую установит судебно-медицинская экспертиза", - объясняет юрист.

По словам Аксентьевой, если хотя бы у одного пассажира выявят тяжкий вред здоровью, водитель может получить наказание в виде лишения свободы до двух лет, а если будет установлено, что водитель был в алкогольном опьянении, то он может получить вовсе четыре года.

Одним из ключевых факторов является еще то, что водитель был за рулем служебной машины. Если выяснится, что водитель был на задании, то наказание может понести еще и мясокомбинат, которому принадлежит грузовой транспорт.

"Предприятие может быть привлечено к солидарной ответственности по статье 1068 ГК РФ", - добавила Светлана Аксентьева.

В свою очередь пострадавшие пассажиры в соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ могут получить страховые выплаты по ОСАГО до 500 тысяч рублей.

Напомним, резонансное ДТП произошло в утренний час пик на Нижегородской улице. Водитель "ГАЗели", перевозивший мясные продукты, подрезал ехавший по выделенке автобус. Водитель общественного транспорта, уходя от удара, выехал на тротуар, где врезался в билборд. В аварии пострадал водитель автобуса и 24 пассажира.