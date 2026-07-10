Пять автомобилей столкнулось в Гагаринском тоннеле на ТТК

Пять автомобилей столкнулось в Гагаринском тоннеле на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внутренней стороне ТТК (в Гагаринском тоннеле) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», – говорится в сообщении.

Движение в районе ДТП затруднено на 2,3 км и осуществляется по двум полосам из четырех.