Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне ТТК

В Гагаринском тоннеле на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) столкнулись пять автомобилей. В данный момент на месте работают оперативные службы города.

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Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в районе ДТП затруднено на 2,3 километра и осуществляется по двум полосам из четырех. Учитывайте ограничения при планировании поездки, — передает Telegram-канал ведомства.

Ранее рейсовый автобус е70 и автомобиль «газель» столкнулись на Нижегородской улице в центре Москвы. По данным журналистов, в результате случившегося пострадал 31 человек. В Дептрансе сообщили, что Мосгортранс потребует от водителя «газели» полного восстановления поврежденного автобуса е70 после ДТП.