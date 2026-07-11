Водителя без прав задержали после погони и ДТП с тяжкими последствиями

В Иркутской области возбудили уголовное дело против 18-летнего водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе во время попытки скрыться от полиции. Потерпевшая получила тяжелые травмы.

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Инспекторы потребовали от автомобилиста остановиться в Усть-Куте, однако он продолжил движение. На улице Кирова машина на высокой скорости наехала на женщину.

После ДТП водитель не остановился. Полицейские сначала произвели предупредительный выстрел, затем открыли огонь по колесам автомобиля. Машину заблокировали, а находившегося за рулем молодого человека задержали.

Проверка показала, что юноша не получал водительского удостоверения. За две недели до происшествия его уже привлекали к ответственности за поездку на мотоцикле без прав.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью, и оставление места аварии.