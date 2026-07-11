Прокуратура установила причину ДТП с перевернувшимся автобусом в Татарстане

ДТП в Черемшанском районе Татарстана, где в ночь на субботу пассажирский междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся, произошло из-за того, что водитель транспортного средства не выбрал безопасную скорость. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

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Авария произошла в окрестностях населенного пункта Ибраево Каргали.

В салоне автобуса, следовавшего из Самары в Набережные Челны, находились 46 человек, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 15 человек, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Водитель автобуса, не выбрав безопасную скорость, совершил опрокидывание в кювет", - говорится в публикации в Telegram-канале прокуратуры.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиями безопасности, и нарушении правил дорожного движения.