Столичные власти оценили ущерб от ДТП с рэпером Navai

Столичные власти оценили ущерб от ДТП с участием рэпера Navai в 91 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Иск поступил в суд Москвы 7 июля. Речь идет об аварии, которая произошла 5 мая на Зубовском бульваре у Парка Горького.

По данным канала, спорткар Наваи Бакирова двигался с существенным превышением скорости, потерял управление, развернулся и задним ходом вылетел на бордюр, ударившись об ограничители. В машине сработали подушки безопасности, водитель и пассажир не пострадали.

Сам Navai заявил Mash, что все произошло из-за плохих гоночных колес. Отсутствие номеров на машине он объяснил тем, что недавно купил Ferrari. После ДТП рэперу грозило лишение прав, но этого не случилось. Теперь власти требуют взыскать с него стоимость сбитых бордюра и светофора.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее стала известна причина жесткого ДТП с автобусом в Татарстане.