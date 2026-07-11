Смерть в кювете: пьяный подросток без прав убил своего друга

В Черниговской области Украины в результате крупного дорожно-транспортного происшествия погиб 22-летний молодой человек, еще двое пассажиров получили травмы. Виновником смертельной аварии оказался пьяный 16-летний подросток, не имевший водительского удостоверения и севший за руль.

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«16-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управлять транспортными средствами, управлял автомобилем ВАЗ», — сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области.

В ведомстве уточнили, что во время движения по селу Ставок Нежинского района несовершеннолетний нарушитель выехал на встречную полосу, съехал в кювет и на полной скорости протаранил дерево.

В результате сильнейшего удара 22-летний пассажир легковушки скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Еще двое находившихся в салоне людей, в возрасте 23 и 17 лет, получили тяжелые травмы и были экстренно госпитализированы. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что уровень алкоголя в крови малолетнего водителя составлял 1,21 промилле.

Полицейские задержали виновника трагедии и поместили его в изолятор временного содержания. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.