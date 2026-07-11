В Саратове в ДТП разбился автомобиль с зампредом местной городской думы

В Саратове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля городской думы. Об этом сообщает «СарИнформ».

В результате аварии пострадала заместитель председателя гордумы Елена Злобнова, которая находилась в машине в качестве пассажира. Пострадавшую оперативно доставили в больницу. По предварительным данным, состояние госпитализированной оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Обстоятельства и причины ДТП в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Другие подробности аварии пока не раскрываются.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что председатель правительства Курской области попал в аварию во время рабочей поездки.