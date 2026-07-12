В Азербайджане перевернулся автобус, пострадали 30 человек

Междугородний автобус попал в аварию в Азербайджане. В больницы доставлены более 30 человек, включая детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную городскую больницу города Ширван.

Автобус следовал по маршруту Загатала–Баку автобус и опрокинулся на автомагистрали, проходящей через село Мугань Гаджигабульского района. В аварии пострадали более 30 человек, включая детей.

«В результате аварии 21 человек получил травмы различной степени тяжести. Семеро пострадавших были доставлены в Гаджигабульскую центральную районную больницу, еще 14 человек — в нашу больницу», — рассказал врач больницы в Ширване.

Сейчас устанавливаются личности пострадавших, ведется расследование ДТП.

Накануне пассажирский автобус съехал в кювет в Татарстане. Травмы получили 15 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.