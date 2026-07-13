В Тольятти три человека пострадали из-за столкновения Lada Kalina и Lada Granta

Как уточнили в Госавтоинспекции, 65-летний водитель Lada Kalina на регулируемом перекрестке ул. Дзержинского и Московского проспекта в районе здания № 2Б по Московскому проспекту проехал на красный, столкнулся с Lada Granta под управлением 67-летнего водителя, который двигался со стороны Южного шоссе в направлении ул. Дзержинского.

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В результате пострадали пассажиры "Гранты" — 14-летняя девочка, 62-летняя женщина и 37-летний мужчина. Все они доставлены в больницу.