В Приамурье на железной дороге столкнулись грузовик и поезд

В Амурской области на железнодорожном переезде на станции Тыгда произошло ДТП с участием грузового автомобиля и грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

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Происшествие случилось сегодня утром. Водитель грузовика проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на пути перед приближающимся поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения. Автомобиль откинуло на соседний путь.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Схода состава не произошло, железнодорожная инфраструктура повреждений не получила, на расписание других поездов этот инцидент не повлиял.