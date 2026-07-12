В Воронеже два младенца получили травмы в ДТП

Вчера, 11 июля, в Воронеже столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек: трое взрослых и два младенца. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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Авария произошла в 19:50 часов на улице Полевой. Согласно предварительным данным, 27-летний водитель «Шкоды Рапид» выезжал с проспекта Горняков на улицу Полевую. Поворачивая налево, «Шкода» нарушила очерёдность проезда и влетела во встречный автомобиль «Хонда Везел», за рулём которого находилась 29-летняя женщина.

В результате аварии травмы получили оба водителя и пассажиры: 5-месячный мальчик из «Шкоды», а также 6‐месячный мальчик и 50-летняя женщина из «Хонды». Пострадавших доставили в больницу на карете скорой помощи.

Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства аварии.