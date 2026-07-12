В Нижнем Тагиле после наезда мусоровоза погиб ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Ехавшая на велосипеде без присмотра взрослых по одной из улиц Нижнего Тагила четырехлетняя девочка, погибла после того, как на нее передними колесами наехал мусоровоз. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

"55-летний водитель мусоровоза "Камаз" двигался по улице Лисогорской в прямом направлении. В это время на проезжей части без сопровождения взрослых находилась 4-летняя девочка, управлявшая велосипедом. Ребенок упал с велосипеда справа по ходу движения транспортного средства и не успел подняться. Водитель мусоровоза совершил наезд на девочку передними колесами. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Оперативные службы работают на месте аварии, допрашивают свидетелей и уточняют обстоятельства произошедшего.