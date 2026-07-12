Четырехлетняя россиянка на велосипеде попала под колеса мусоровоза

В Нижнем Тагиле Свердловской области под колеса мусоровоза попала 4-летняя девочка. Об этом пишет Е1.ru в своем телеграм-канале.

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По предварительным данным, ребенок катался по дороге без присмотра взрослых и упал с велосипеда прямо перед движущимся спецтранспортом.

55-летний водитель коммунальной машины двигался в прямом направлении, однако из-за габаритов автомобиля вовремя не заметил упавшего ребенка.

Малышка не успела подняться — транспортное средство было уже слишком близко. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте трагедии для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что поисковая операция в Свердловской области завершилась трагически. В лесах под Сухим Логом обнаружено тело 77-летнего пенсионера, который ушел за грибами и пропал.