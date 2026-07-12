Машина врезалась в столб, есть пострадавшие и погибший

В Кызыле сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства смертельной аварии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва.

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В сообщении уточняется, что дорожный инцидент случился на 1-м километре автодороги Кызыл – Эрзин в воскресенье водитель автомобиля "Тойота Рав 4" при движении в восточном направлении съехал с дороги и врезался в столб.

В МВД по республике сообщили, что в результате аварии 32-летний пассажир скончался на месте, в больницу были доставлены два пассажира. В момент ДТП в салоне машины было пять человек.

Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП, обстоятельства произошедшего устанавливаются.