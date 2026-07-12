Автомобиль утонул в Неве после съезда с набережной во время ливня в Петербурге

Во время сильного ливня в Санкт-Петербурге легковой автомобиль съехал в Неву с Университетской набережной и затонул. По предварительным данным, причиной происшествия стала плохая видимость на дороге. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает РЕН ТВ.

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За рулем находилась женщина. Ей удалось самостоятельно выбраться из машины через окно с помощью неравнодушного очевидца. После случившегося водитель отказалась от госпитализации.

По словам свидетелей, автомобиль двигался с небольшой скоростью, а сама женщина была сильно напугана. Предполагается, что машину занесло на мокрой дороге из-за непогоды.

К моменту прибытия спасателей автомобиль полностью ушел под воду. Его подняли со дна только днем. Других людей в салоне не оказалось, обстоятельства происшествия устанавливаются, передает Telegram-канал.

12 июня стало известно, что в столице мужчина на спор прыгнул с Шелепихинского моста, а рабочий стройки, наблюдавший за его действиями, прыгнул следом. Спасатели вытащили из Москвы-реки обоих мужчин. При этом юноша, прыгнувший на спор, потерял сознание в машине скорой, после чего его экстренно доставили в одну из больниц.