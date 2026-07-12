В Красноярском крае пьяный водитель сбил двух женщин

Полицейские в поселке Малиновка Красноярского края задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на двух женщин на автомобиле.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В Ачинском муниципальном округе инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя, совершившего наезд на двух женщин", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ночью в поселке Малиновка Ачинского муниципального округа 32-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем KIA Sorento, наехал на 42-летнюю женщину-пешехода.

Очевидцы происшествия попытались остановить автомобиль и отстранить водителя от управления транспортным средством. В ответ на это мужчина умышленно наехал на 32-летнюю женщину, которая также пыталась его остановить. Ее доставили в медицинское учреждение. 42-летней женщине назначили амбулаторное лечение.

Экипаж ДПС оперативно задержал автомобиль, скрывшийся с места дорожно-транспортного происшествия. Полицейские установили, что водитель не имеет права управления транспортными средствами. Освидетельствование показало 0,92 мг/л. Против гражданина составили шесть административных протоколов.