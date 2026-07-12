Шесть человек погибли, семеро ранены в результате ДТП в Чили

Как минимум шесть человек погибли, еще семеро получили ранения в результате серьезного ДТП в курортном чилийском городе Винья-дель-Мар. Об этом сообщает местная радиостанция BioBio.

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Очевидцы произошедшего рассказали, что водитель потерял управление после столкновения и машина въехала в торговые палатки открытой ярмарки, рядом с которыми в этот момент находились продавцы и покупатели. Среди пострадавших – два семимесячных ребенка.

Виновник инцидента был оперативно задержан. Как уточнили в Военно-морских силах Чили, за рулем находился действующий военнослужащий.

Согласно информации BioBio, первичное освидетельствование не выявило у водителя признаков алкогольного опьянения. Однако очевидцы происшествия настаивают на обратном, утверждая, что мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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