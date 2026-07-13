Пять человек пострадали при столкновении иномарок в Иркутской области

Трое взрослых и двое детей, в том числе девочка-младенец, получили травмы в лобовом столкновении автомобилей в Усольском районе Приангарья.

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Авария произошла вечером 12 июля на 1779-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Недалеко от деревни Кочерикова Volkswagen Golf столкнулся со встречным автомобилем Toyota Rav 4, сообщили в главке МВД по Иркутской области.

В кроссовере ехала семья с двумя девочками 2024 и 2026 годов рождения. Они получили травмы. Санавиация доставила младшую дочь вместе с матерью в детскую больницу Иркутска.

В ДТП пострадали, кроме детей, водитель Toyota и его супруга, а также пассажир Volkswagen.

Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.