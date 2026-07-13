Пять человек пострадали при столкновении иномарок в Иркутской области
Трое взрослых и двое детей, в том числе девочка-младенец, получили травмы в лобовом столкновении автомобилей в Усольском районе Приангарья.
Авария произошла вечером 12 июля на 1779-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Недалеко от деревни Кочерикова Volkswagen Golf столкнулся со встречным автомобилем Toyota Rav 4, сообщили в главке МВД по Иркутской области.
В кроссовере ехала семья с двумя девочками 2024 и 2026 годов рождения. Они получили травмы. Санавиация доставила младшую дочь вместе с матерью в детскую больницу Иркутска.
В ДТП пострадали, кроме детей, водитель Toyota и его супруга, а также пассажир Volkswagen.
Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.