В Нижегородской области мотоцикл влетел в дикое животное

В Нижегородской области мотоцикл попал в фатальное ДТП с участием дикого животного. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

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«ДТП произошло этой ночью на трассе М-7 в Володарском районе. По данным ГАИ, 48-летний водитель мотоцикла наехал на выбежавшее на дорогу дикое животное, после чего потерял управление. Мотоцикл опрокинулся», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате аварии 43-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того пострадал водитель: прибывшие медики доставили мужчину в больницу Дзержинска.

До этого под Кингисеппом в Ленинградской области людей зажало в машине после серьезной аварии. Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и вылетел в кювет на 232-м километре трассы 41К-005 «Усть-Луга». На кадрах видно, что в результате аварии машина получила повреждения. Также известно, что на место ДТП прибыли спасатели, которые деблокировали людей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель переехал женщину, и это сняли на видео.