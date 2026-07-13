Семилетний мальчик врезался в швартовый канат на квадроцикле

В ХМАО ребёнок врезался в трос и получил несовместимые с жизнью травмы.

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В Ханты-Мансийском автономном округе произошла трагедия. Погиб семилетний ребёнок. Мальчик катался на квадроцикле вдоль берега реки Обь недалеко от села Тугияны, когда его транспортное средство на большой скорости врезалось в натянутый швартовый канат. От удара ребёнок получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. Информацией делится тг-канал Ural Mash.

По предварительным данным, канат использовался для крепления лодки или другого плавсредства у берега. Он был натянут на высоте, которая оказалась смертельно опасной для юного водителя: мальчик не успел заметить препятствие и не затормозил. Близкие очевидцы происшествия немедленно вызвали скорую помощь, однако состояние ребёнка оставалось критическим.

Медики оперативно прибыли на место и доставили пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, где врачи в течение нескольких часов боролись за его жизнь. Несмотря на все усилия реаниматологов, полученные травмы оказались слишком серьёзными, и спасти мальчика не удалось. Смерть наступила в больнице от массивных внутренних повреждений и кровопотери.

Следственный комитет по ХМАО уже возбудил уголовное дело по факту случившегося. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, в том числе причины натяжения каната в опасной близости от места катания, а также наличие предупреждающих знаков или ограждений. Одной из основных версий является халатность владельцев плавсредства, не обеспечивших безопасное крепление судна.