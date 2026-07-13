На МКАД массовая авария затруднила проезд

В Москве на МКАД несколько машин попали в массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Агентство «Москва».

© Газета.Ru

«Несколько машин столкнулись на 7 км МКАД: грузовая «Газель» ввезла на буксире другую машину, в какой-то момент они остановились. Спустя некоторое время в них влетела пассажирская «Газель» и вспыхнула. После этого легковой автомобиль, объезжая место аварии, сбил одного из участников предыдущего ДТП», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего два человека получили травмы, прибывшие медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. Кроме того известно, что спасателям удалось ликвидировать возгорание. На размещенных в сети кадрах заметно, что поврежденный автомобиль занял одну из полос движения, что затрудняет проезд.

До этого под Кингисеппом в Ленинградской области людей зажало в машине после серьезной аварии. Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и вылетел в кювет на 232-м километре трассы 41К-005 «Усть-Луга». На кадрах видно, что в результате аварии машина получила повреждения. Также известно, что на место ДТП прибыли спасатели, которые деблокировали людей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

Ранее автомобиль с человеком опрокинулся на МКАД и попал на видео.