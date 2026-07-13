18-летний водитель мопеда наехал на велосипедистку в Грязинском районе

В Грязинском районе 12 июля произошло столкновение мопеда и велосипеда. Авария случилась около двух часов дня в Фащевке на улице Ленина.

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По данным ГАИ, 18-летний водитель мопеда вовремя не сориентировался и налетел на 39-летнюю велосипедистку. В результате ДТП оба участника получили травмы, медики оказали им помощь и отпустили.

Теперь в деталях происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее "Новости Липецка" сообщали об 11-летней девочке, травмировавшейся, когда каталась на скутере. И о 25-летней девушке, на мопеде слетевшей в кювет.