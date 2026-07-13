Водитель «Лады» вылетел в кювете на трассе под Новосибирском

На 122-м километре трассы К-22 «Куйбышев — Венгерово» водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, съехал в левый кювет, и машина опрокинулась. Мужчина, находившийся за рулем, погиб на месте.

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По предварительной информации ГАИ, 53-летний водитель ехал из села Венгерово в сторону села Вознесенка. Он не справился с управлением, что и привело к съезду с дороги и последующему опрокидыванию. Удар был настолько сильным, что полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, чтобы установить причину, по которой водитель потерял контроль над автомобилем.

Сотрудники ГАИ призывают водителей быть внимательными на дорогах области.