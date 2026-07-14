В Баймакском районе Башкортостана произошла крупная авария

В Баймакском районе Башкортостана произошла авария, унесшая жизни четырех человек, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

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По предварительной информации, столкновение двух автомобилей марки Lada случилось вечером на трассе "Магнитогорск - Ира". 25-летний водитель Vesta не разминулся со встречной автомашиной Largus, двигавшейся в своей полосе.

Жертвами аварии стали оба шофера, а также двое пассажиров второго авто - мужчина и восьмилетний ребенок. Девочка пяти лет доставлена в больницу.

Правоохранители выясняют причины случившегося.