В Ливнах столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль

Вечером 13 июля в городе Ливны столкнулись машина скорой медицинской помощи и автомобиль "Пежо". Это привело к гибели одного человека и травмированию шестерых.

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Как сообщили в полиции, трагедия произошла в 16.40 на пересечении улиц Горького и Свердлова. Погибший был водителем скорой.

Шесть человек госпитализированы. Это два пассажира машины скорой, водитель легковушки и трое его пассажиров.

Ранее, напомним, стало известно о прокурорской проверке, инициированной после автомобильной аварии.