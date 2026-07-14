В Приморье пострадали два ребенка в ДТП

Водитель не справилась с управлением в Приморье и съехала в кювет, в результате ДТП она пострадала, два ребенка пяти и шести лет тоже получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

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"На 587-м км автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток произошел съезд с проезжей части в кювет автомобиля Honda Fit. За рулем транспортного средства находилась 34-летняя женщина, на пассажирских сидениях 6-летняя девочка и 5-летний мальчик. В результате удара все трое получили сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки и шейного отдела позвоночника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стаж водителя 13 лет, за нарушение ПДД ранее к ответственности не привлекалась.