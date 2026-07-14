В Самаре госпитализировали мотоциклиста, попавшего под колеса Ford Fusion

В понедельник, 13 июля, в 1:40 в Ленинском районе Самары под колеса иномарки попал мотоциклист, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

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Как уточнили в ГАИ, 21-летняя водитель Ford Fusion двигалась по Волжскому проспекту в направлении ул. Полевая. В пути она не уступила дорогу мотоциклу Honda под управлением 41-летнего водителя, который двигался по Волжскому проспекту со встречного направления прямо. Мотоциклист госпитализирован.