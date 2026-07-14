В Куйбышевском районе Новокузнецка столкнулись Lada Granta и Hyundai Elantra. Спасатели и пожарные деблокировали пострадавших, включая 8-летнего ребёнка.

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Как сообщает пресс-служба "Защита населения и территории города Новокузнецка", 11 июля в Куйбышевском районе произошло серьёзное ДТП с участием Lada Granta и Hyundai Elantra.

На кадрах с места видно, что практически вся передняя часть обоих автомобилей разрушена. Спасатели совместно с пожарными деблокировали пострадавших, включая 8-летнего ребёнка. Им оказали первую помощь и передали бригадам скорой.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.