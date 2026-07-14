На Урале в ДТП пострадали два подростка и 18-летний водитель без прав

ДТП с участием легкового автомобиля, въехавшего в фонарь, произошло на улице Окружной в Екатеринбурге. В результате два подростка и виновник аварии, 18-летний пьяный водитель без прав были госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

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"На улице Окружной, в районе дома №8, 18-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем ВАЗ-2107 в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на бетонный столб освещения. В салоне вместе с ним находились двое парней 15 и 17 лет - жители села Бутка Талицкого района Свердловской области. Решив покататься по ночному городу, они не предполагали, что поездка завершится в больничной палате. В результате аварии все трое получили травмы различной степени тяжести" - сказано в сообщении с уточнением, что ни один из молодых людей не был пристегнут.

В ведомстве добавили, что в отношении виновника аварии возбуждено семь административных дел, в том числе за нетрезвое вождение, управление машиной без прав, непристегнутые ремни, а также повреждение опоры освещения. Кроме того, продолжается расследование по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ о нарушении ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью.