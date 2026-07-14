Женщина за рулем легковушки пострадала в ДТП с перевертышем

Вчера, 13 июля, в Кстовском районе женщина пострадала в ДТП с перевертышем. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области. Вечером в поселке Анкудиновка в районе дома № 3Г произошла серьезная авария с участием двух автомобилей. 23-летний водитель за рулем транспортного средства «Луидор» не убедился в маневре и столкнулся с Skoda Rapid под управлением 25-летней женщины, после чего «Луидор» перевернулся.

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В результате ДТП водитель легковушки с травмами госпитализирована в НОКБ им. Семашко. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что пассажирка мотоциклиста погибла после столкновения с кабаном.