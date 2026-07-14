На улице Тарутинской в Калуге произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщили в госавтоинспекции Калужской области.

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По предварительной информации, авария произошла 13 июля в 12:40 в районе дома № 56. Водитель автомобиля Citroën Jumper не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля Mazda и допустил столкновение. После удара Mazda врезалась в автомобиль JMC Carrying.

В результате ДТП травмы получила 36-летняя пассажирка Citroën Jumper. Ей оказали медицинскую помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.