Полугодовалый ребенок находится в реанимации после аварии в Воронеже

Врачи борются за жизнь младенца после аварии на Полевой, в которой пострадало 5 человек. Также в больнице двое взрослых, они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Воронежской области.

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Помимо этого, еще двух пострадавших (взрослый и маленький ребенок) уже отпустили домой на амбулаторное лечение.

Напомним, страшная авария произошла 11 июля. Столкнулись «Шкода Рапид» и «Хонда Везел». Возбуждено уголовное дело.