Массовое ДТП парализовало Садовое кольцо

В Москве на Садовом кольце авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне Садового кольца (в районе поворота на 2-й Смоленский переулок) произошло ДТП с участием трёх автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта по внешней стороне Садового кольца затруднено на 2,4 километра и осуществляется по четырем полосам из шести. В Дептрансе водителям посоветовали планировать маршрут заранее.

До этого под Воронежем легковая машина улетела в кукурузное поле. Авария произошла 12 июля. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствуют стекла и вывернут капот. По данным канала «Мой и твой Воронеж», в результате произошедшего 36-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель легковушки: прибывшие медики госпитализировали автомобилиста.

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало движение на западе Москвы.