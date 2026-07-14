На ЕКАДе 20-летний парень на Suzuki врезался в стоящую фуру

Сегодня около восьми утра на 73-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги в автокатастрофе погиб 20-летний водитель.

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Молодой человек на Suzuki Grand Vitara ехал со стороны Челябинского тракта, не справился с управлением и въехал в стоящий на правой обочине грузовой автомобиль Scania. Водитель внедорожника погиб на месте до приезда медиков.

"Он был жителем Арамиля, имел стаж вождения два года, ранее дважды привлекался за нарушения ПДД. В каком состоянии находился в момент ДТП, установит экспертиза", - рассказали в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Водитель фуры - из Нижегородской области, за рулем 23 года, ранее 11 раз получал штрафы. Он пояснил, что остановился на обочине, чтобы отдохнуть.

По факту ДТП назначено расследование.