«КамАЗ» протаранил BMW в Петербурге из-за обиды

В Санкт-Петербурге водитель большегруза «КамАЗ» нарочно протаранил BMW, потому что обиделся на звуковой сигнал от водителя иномарки в свою сторону. Об этом сообщает «78.ru».

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Юрист, представляющая интересы владельцев иномарки, рассказала, что BMW двигался по своей полосе, когда водитель «КамАЗа» начал перестраиваться и, не уступив дорогу, задел автомобиль.

«Они ехали в своей полосе. Водитель "КамАЗа" начал перестраиваться, должен был их пропустить, но не пропускал, немного ударил в бок. Водитель BMW посигналил, после чего решил не конфликтовать и продолжил движение», — сообщила юрист.

После этого водитель «КамАЗа» начал догонять иномарку и специально таранить ее в заднюю часть автомобиля.

«Он специально не тормозил — подъезжал и таранил. Так произошло три раза», — констатировала юрист.

В результате автомобиль BMW получил серьезные повреждения. Сумма ущерба составила один миллион рублей. При этом в ГИБДД потерпевшим сообщили, что водителю «КамАЗа», предположительно, грозит всего лишь административный штраф за несоблюдение дистанции — в районе двух тысяч рублей. Также выяснилось, что данный «КамАЗ» принадлежит «Водоканалу».

«Нам сказали, что кроме штрафа никаких других мер не будет. Но речь уже даже не об ущербе, а о том, что человек намеренно таранит другой автомобиль, и за это, получается, предусмотрен лишь штраф», — пожаловалась юрист.

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